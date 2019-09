E' partito il conto alla rovescia che porterà all'inizio dell'edizione 2019 di VIEW Conference, la celebre convention dedicata al mondo dell'animazione... e non solo.

La nuova edizione prenderà il via da Torino. L'appuntamento è fissato per il 21 ottobre prossimo, e durerà fino al 25 dello stesso mese. Sarà una cinque giorni di full immersion nel mondo della computer grafica, tecniche interattive, cinema digitale, animazione 3D, videogiochi, ed effetti visivi.

La lista degli ospiti internazionale è lunghissima e, come ogni anno, di enorme spessore. A tal proposito citiamo i nomi di Brad Bird (regista di Gli Incredibili), Dean DeBlois (Dragon Trainer), e Peter Ramsey (Premio Oscar e regista di "Spiderman - Into the spiderverse").

La VIEW inoltre organizzerà una serie di Masterclass con importanti esperti del settore, tra cui Brad Bird, Ralph Eggleston, e Tom Wujec.

La lista completa degli ospiti della VIEW la trovate a questo indirizzo (qui)

la trovate a questo indirizzo (qui) La lista degli eventi la trovate a questo indirizzo (qui)

Per info sulla VIEW Conference (qui)

