Il Traditore di Marco Bellocchio rappresenterà l'Italia per la corsa alla nomination per il Miglior Film Straniero agli Oscar 2020.

La decisione è stata presa. La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar istituita dall'ANICA lo scorso giugno, su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha scelto Il Traditore di Marco Bellocchio.

Tra i film in lizza per la possibile candidatura erano presenti Martin Eden e Il Primo Re di Matteo Rovere. Ecco la lista completa:

MARTIN EDEN di Pietro Marcello (Info)

LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi (info)

IL PRIMO RE di Matteo Rovere (info)

IL TRADITORE di Marco Bellocchio (info)

IL VIZIO DELLA SPERANZA di Edoardo De Angelis (info)

L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.