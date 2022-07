Prime Video nel tardo pomeriggio odierno ha diffuso in rete il primo trailer di Paper Girls, la serie ispirata alla graphic novel di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

In arrivo sulla piattaforma dal 29 luglio, la serie Paper Girls porterà sul piccolo schermo le bizzarre avventure di un quartetto di teenagers che si ritrovano loro malgrado invischiate in una lotta tra diverse fazioni di viaggiatori del tempo. All’interno di una graphic novel, e quindi alla base della serie, le ragazzine vengono catapultate per sbaglio dal 1988 al 2019 incontrando le loro versioni da adulte, nel contempo scopriranno che il destino del mondo è nelle loro mani.

La serie è stata sviluppata da Amazon Studios e Legendary Television in associazione con Plan B, tra i produttori spiccano i nomi di Stephany Folsom, Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers, Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Steven Prinz e Plan B. La prima stagione è stata diretta da Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha e Karen Gaviola. Il giovane cast vedrà tra i protagonisti Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky e Fina Strazza. Nel cast anche Ali Wong, Nate Corddry e Adina Porter.

Con il trailer è stato diffuso anche il poster. A questo nostro indirizzo, invece, troverete tutte le altre novità Prime Video del mese di luglio.