Al via le riprese del film Blumhouse ispirato a Five Nights at Freddy’s

Sono ufficialmente partite le riprese del film targato Blumhouse Productions ispirato al famoso franchise videoludico Five Nights at Freddy’s.

Da anni in fase di sviluppo, ma fermo per la maggior parte del tempo ai box, il film prodotto dal mago degli horror a basso budget “Jason Blum” ha finalmente visto la luce, e da stanotte è in fase di produzione. A rivelare il via alle riprese è stato per l’occasione lo stesso patron di Blumhouse Productions attraverso il rilascio di una foto dal set che mostra il primo ciak (in fondo alla pagina il tweet).

Il film ispirato a Five Nights at Freddy’s ha vissuto dal 2015 un numero impressionante di difficoltà, tra registi che hanno accettato e lasciato la regia, e sceneggiature più volte scartate. In maniera particolare la Warner Bros aveva inizialmente ingaggiato per la regia Gil Kenan, successivamente il posto è passato a Chris Columbus, ma in entrambi i casi a pesare sui loro abbandoni sono state le tante sceneggiature scartate dalla Warner Bros. Nel 2022 è stata annunciato l’ingaggio della regista Emma Tami, tutt’ora alla guida del progetto.

LA SAGA VIDEOLUDICA (VIA WIKIPEDIA)

Creata nel 2014, la serie è incentrata e collegata alla fittizia pizzeria Freddy Fazbear’s Pizza, gestita dalla “Fazbear Entertainment”, dove per la maggior parte dei 9 giochi il giocatore è un guardiano notturno che si deve difendere dalle mascotte del luogo, e per fare ciò ha a disposizione diversi strumenti, quali maschere, telecamere, condotti, torce e porte. La storia della serie viene raccontata tramite minigiochi, registrazioni vocali e easter eggs.