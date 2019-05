Conclusasi la saga di Game of Thrones (Il Trono di Spade), uno degli sceneggiatori è stato chiamato per unirsi al team di autori al lavoro per l’adattamento televisivo de Il Signore degli Anelli.

Lo sceneggiatore in questione è Bryan Cogman, che si unirà dunque a JD Payne e Patrick McKay per lavorare sulla serie televisiva ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien.

Cogman ha lavorato per Game of Thrones sin dalla prima stagione sia come autore che come produttore esecutivo.

Le riprese della serie televisiva, che andrà in onda su Amazon Prime Video nel 2020 (ma non escluso che possa arrivare anche nel 2021), dovrebbero cominciare quest’anno.