Alla 72. edizione del festival di Cannes, Rai Cinema ha presentato la VR Experience, un’applicazione che offre ai propri utenti una vasta gamma di contenuti originali fruibili in realtà immersiva.

In linea con le maggiori media company internazionali come CNN, BBC, Netflix, Disney, The New York Times, anche la Rai avrà una propria library free di contenuti realizzati in Realtà Virtuale, fruibili attraverso la App “Rai Cinema Channel VR”.

Con i visori gli spettatori potranno vivere un’esperienza completamente immersiva nella “virtual room” di Rai Cinema e potranno scegliere se essere al fianco delle star sui red carpet dei maggiori festival di cinema o assistere a speciali interviste o se essere catapultati nei mondi cinematografici di esclusivi cortometraggi VR.

Con gli smartphone gli spettatori potranno apprezzare la ricchezza e la sorprendente prospettiva offerta dai contenuti in versione VR 360°, che potranno essere esplorati stando al centro del racconto e scegliendo quale prospettiva utilizzare.

L’App VR di Rai Cinema è un’esperienza visiva unica che lega il cinema con l’entertainment, rivolgendosi ad un pubblico ancora più vasto che supera i confini del pubblico tradizionale che guarda cinema e tv.

L’App, in fase di pubblicazione sugli store di Oculus, Samsung, Android e Apple, sarà fruibile sia da smartphone sia da visore. Tutti i contenuti saranno disponibili in VR 360° anche sul sito di Rai Cinema; i video realizzati in occasione di festival ed eventi verranno lanciati anche su Facebook.

Il commento di Lorenzo Montagna, Presidente Italiano della VRARA (la prima associazione mondiale che raggruppa 125.000 esperti provenienti da 50 Paesi sui temi di AR e VR):