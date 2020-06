Una petizione chiede la rimozione di Split dal catalogo Netflix

“Split è un film che ha causato molti danni alla comunità per via della cattiva rappresentazione del DID (Dissociative Identity Disorder) e delle personalità multiple demonizzando coloro che soffrono di questi disturbi. Demonizza la pluralità per intrattenere il pubblico quando le persone che soffrono di questi disturbi non sono così. Le persone con personalità multiple hanno bisogno di amore e sostegno.”