Il logo ufficiale della serie Marvel legata a Helstrom

La serie segue Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmon), figli di un misterioso e potente serial killer, raccontandone la completa dinamica mentre danno la caccia al peggio dell’umanità, ognuno con il proprio atteggiamento e diverse capacità. I dieci episodi che compongono la prima stagione seguiranno i protagonisti segnati dal passato della loro famiglia e alle prese con il tentativo di sconfiggere il male. Daimon Helstrom insegna etica ed è attivo come esorcista, non pensando a salvare un mondo per cui non riesce a provare pazienza, limitandosi solo ad aiutare alcune persone che gli sono accanto. Nella sua battaglia contro un mondo nascosto, Daimon è determinato a individuare i demoni e a sconfiggerli. Ana Helstrom lavora invece con successo in una casa d’aste e non sopporta le persone superficiali, interessandosi inoltre a dare la caccia a chi fa del male al prossimo. Traumatizzata dal padre quando era una bambina, Ana è determinata nel suo tentativo di eliminare le persone come lui, oltre a preoccuparsi del fatto che potrebbe tornare.