A poche ore dalla presentazione che avverrà durante il panel del San Diego Comic-Con, la serie tv Batwoman continua a lasciare tracce in rete.

Dopo il poster con tanto di bat-segnale in bella mostra, la DC Universe ne ha lanciato in rete uno tutto nuovo, questa volta con Ruby Rose e costume da Batwoman in primissimo piano.

In cabina di regia del pilot spazio per David Nutter, mentre la sceneggiatura è stata affidata nelle mani di Caroline Dries. I tre nomi dietro la produzione saranno quelli di Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Nel cast del pilot di Batwoman spazio per Ruby Rose, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang.

La prima stagione è stata ufficialmente ordinata, ed andrà in onda su The CW dal 6 ottobre 2019. Lo show sarà disponibile anche nel catalogo della nuova piattaforma di HBO Max.