Battuto l’ultimo ciak di Transformers: Il Risveglio, ecco Optimus Prime sul set

L’ultimo ciak di Transformers: Il Risveglio, atteso reboot della celebre saga sci-fi, è stato ufficialmente battuto, a confermarlo lo stesso regista Steven Caple Jr.

Dopo una lunga sessione di riprese in Canada, infatti, la troupe si è prima spostata in Quebec per poi chiudere la produzione in Perù. Ora, con la conferma della chiusura dei lavori sul set da parte di Steven Caple Jr, sarà la volta della lunghissima fase di post-produzione che porterà all’uscita al cinema la prossima estate. L’ultimo ciak è stato certificato attraverso una foto postata dal regista su Instagram con protagonista Optimus Prime.

Il nuovo film sarà ambientato in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. tra i doppiatori anche Ron Perlman, che sarà Optimus Primal. Peter Cullen sarà ancora una volta Optimus Prime.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. Le riprese del film sono in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.

TRAMA: Il film prenderà ispirazione dalla serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars – Transformers), andata in onda in Italia tra il 1997 e il 2000.