Abbiamo visto la seconda stagione di Another Life, la serie sci-fi creata da Aaron Martin, con Katee Sackhoff nei panni del comandante Niko Breckinridge, questa la recensione.

Nel cast di questa nuova stagione, oltre alla Sackhoff, troviamo Justin Chatwin, Tyler Hoechlin, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow, A. J. Rivera, Alexander Eling, Blu Hunt, Alex Ozerov, Jake Abel, JayR Tinaco, Jessica Camacho, Barbara Williams, Lina Renna, Selma Blair. Tra le New Entry Allan Hawco e le guest star Rekha Sharma e Kate Vernon, queste ultime entrambe compagne di avventure della Sackhoff in Battlestar Galactica.

La storyline di Another Life continua da dove si era interrotta e segue il tentativo di un approccio diplomatico con gli Achaia, i minacciosi esseri alieni che hanno già distrutto un intero pianeta. Compito di Niko è quello di evitare lo stesso destino per la nostra amata Terra.

REGIA E SCENEGGIATURA

“Veniamo in Pace” è questo che la civiltà degli Achacia vuole far credere al Mondo, “Veniamo in Pace” è anche il motto dei rettiliani visti in V Visitors – la serie cult sci fi anni ’80 – i quali in realtà vogliono conquistare la Terra sotto mentite spoglie. Certamente la citazione non è casuale e, in effetti, diversi punti di contatto nelle trame dei due spettacoli ci sono. Come già in precedenza, infatti, anche in Another Life 2 troviamo diverse assonanze con più di qualche produzione di genere, la conseguenza è un effetto déjà vu assicurato.

Seppur migliore della prima, la nuova stagione di Another Life pecca ancora di diverse criticità del passato, alcune delle quali sono state corrette durante il percorso, attraverso l’inserimento di nuovi elementi e utilizzando anche estremi rimedi nell’eliminare parti considerate non troppo necessarie. Lo script risulta arruffato e raffazzonato, e questo può anche essere la causa di pecche evidenti di una regia non sempre attenta e puntuale. Troppi gli ingredienti, alcuni dei quali non sempre amalgamabili, troppi i personaggi e troppe le sottotrame da seguire.

Buona la scelta autoriale di diminuire il tempo medio di ciascun episodio, in confronto alla durata degli episodi della scorsa stagione, ciò sicuramente a favore di una maggiore scorrevolezza e immediatezza della narrazione, qui più orientata verso l’action, con una buona dose di mistero e introspezione.

CAST E ASPETTO TECNICO

Notiamo la crescita e la maturazione di diversi personaggi, tra i quali William, l’Intelligenza Artificiale olografica interpretata Samule Anderson e Cas Isakovic, il cui volto è quello di Elizabeth Ludlow. Ben rappresentato è anche il rapporto sentimentale tra Zayn e Bernie, interpretati rispettivamente da JayR Tinaco e A.J. Rivera. Sempre buona è la prestazione di Katee Sackhoff, meno quella di Justin Chatwin che, nel rappresentare Erik il marito di Niko, molte volte da l’impressione di essere fuori dal contesto. Buona la scelta dei brani decidamente pop che compongono la colonna sonora e che spesso ben si armonizzano con le scene, meno buono l’uso del CGI che consideriamo appena sufficiente e, in alcuni casi, decisamente mediocre.

CONCLUSIONE

Certamente gli amanti della fantascienza più “tecnica” e più “sostanziosa” potranno storcere il naso alla visione di Another Life 2, ma è certo che in questa nuova stagione la produzione ha cercato, in molti casi riuscendoci, di aggiustare il tiro, rispetto a una passata stagione decisamente meno interessante e meno ben sviluppata.

Risultato finale: diverte e si fa guardare!

Another Life 2 è disponibile nei suoi 10 episodi su Netflix, già a partire dal 14 ottobre scorso.