In occasione della prossima uscita cinematografica di La Bambola Assassina, il prossimo 19 giugno, UCI Cinemas ha preparato una sorpresa per tutti i suoi clienti.

A partire dal 30 maggio, il circuito cinematografico UCI Cinemas aprirà il servizio di prevendita dei tickets di La Bambola Assassina. Coloro che acquisteranno un biglietto per una qualsiasi proiezione del 19 giugno potranno partecipare all’estrazione di un fantastico premio branderizzato.

Ecco il comunicato stampa UCI Cinemas.

VINCI CON UCI CINEMAS E “LA BAMBOLA ASSASSINA”

Chucky, la bambola più spietata del cinema horror sta per tornare. E ha voglia di giocare.

Milano, 31 Maggio 2019 – Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media, e UCI Cinemas danno il via ad una grande operazione a premi in occasione dell’uscita del film “La Bambola Assassina”, nelle sale cinematografiche dal 19 giugno.

I biglietti potranno essere acquistati attraverso tutti i canali di vendita UCI Cinemas in Italia a partire dal 30 maggio.

Basterà acquistare un biglietto in una sala UCI Cinemas per la visione del film “La Bambola Assassina” per qualsiasi proiezione del 19 giugno, per ricevere l’esclusivo ring holder del film per il vostro telefono cellulare.

Il premio verrà consegnato alle casse il 19 giugno, all’acquisto del biglietto o alla presentazione del ticket di ingresso se acquistato online. Tutti i dettagli relativi all’operazione a premi saranno disponibili al sito internet: labambolaassassina.ucicinemas.it

Il franchise ha avuto il suo boom negli anni ottanta, ma poi col passare degli anni Chucky ha ottenuto sempre meno seguito, fino a terminare il proprio cammino nel mercato dell’intrattenimento casalingo.

La Bambola Assassina è stato diretto da Lars Klevberg (Polaroid), su una sceneggiatura firmata da Tyler Burton(Kung Fury 2). Nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Mark Hamill.

Sinossi. Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola “Buddi” per il suo compleanno, ignara della sua natura sinistra…

La Bambola Assassina approderà nelle sale Usa dal 21 giugno 2019. In Italia il 19 giugno.