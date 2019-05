Aladdin continua la sua corsa nel Box Office Italia, battendo tutti anche nel suo secondo giovedì italiano. Godzilla 2 apre solo al secondo posto.

Nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, Aladdin ha raccolto un altro primo posto, piazzando un incasso da 420 mila euro. Attualmente il fantasy Disney ha già raccolto 8,84 milioni di euro, e si appresta a superare la soglia dei 10 milioni entro domenica sera, se non prima.

Godzilla II: King of the Monsters ha aperto al secondo posto, con un incasso di 187 mila euro, ed un media per sala di poco superiore ai 400 euro. Il confronto con il primo Godzilla risulta al momento negativo, anche perchè nel 2014 il Kaiju aprì con un sontuoso 616 mila euro, cifra raggiunta anche grazie al CinemaDays.

In terza posizione, e con una tenuta ottima (+13%) rispetto a giovedì scorso, si è classificato Il Traditore, il cui incasso è stato 128 mila euro, per un totale di 2 milioni netti. Rocketman ha raccolto, inoltre, altri 83 mila euro, per un totale in due giorni di 187 mila euro.