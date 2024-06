UCI Cinemas: dal 17 al 25 giugno arriva la rassegna Pride Month

Dal 17 al 25 giugno, in concomitanza con il Mese dell’orgoglio LGBTQIA+, UCI Cinemas propone la speciale rassegna Pride Month composta da tre titoli a un prezzo speciale a partire da soli 3,50 euro a biglietto.

La rassegna, che avrà luogo in tutte le multisala del circuito nelle serate del 17, del 24 e del 25 giugno alle 21:00, porterà sul grande schermo un film italiano e due titoli francesi. Di seguito il calendario completo:

17 giugno: Nata per te. Il film diretto da Fabio Mollo e distribuito da Vision Distribution che affronta il dibattito sulle adozioni per le persone singole.

Nel cast Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova e Alessandro Piavani.

La storia racconta è quella di un ragazzo che deve fare i conti con la separazione dal suo più caro amico.

Il protagonista è Tomas, un regista di successo felicemente sposato con Martin, che quando incontra per caso Agathe, una giovane insegnante, scopre una nuova irrefrenabile attrazione.

La rassegna Pride Month sarà proiettata in tutti gli UCI Cinemas: UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Curno (BG), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Luxe Marcon (VE), UCI Villesse (GO).

