UCI Cinemas: dal 1° giugno riaprono i bar all’interno delle multisala

Il circuito cinematografico UCI Cinemas dal 1° giugno riaprirà il servizio bar all’interno delle proprie multisale, e lancia una splendida promozione per gli amanti dei mitici pop corn.

Continua il lungo cammino di UCI Cinemas verso il ritorno alla piena normalità, e la riapertura al pubblico del servizio bar non può che essere fondamentale. La riapertura del servizio bar è prevista per il 1° giugno, e sarà accompagnata da una speciale offerta per gli amanti dei pop corn. Ma non è tutto… a partire 2 giugno, infatti, riaprirà UCI Showville Bari, mentre il 3 sarà la volta di UCI Perugia.

Date qui di seguito una lettura al comunicato ufficiale di UCI Cinemas:

Milano, 31 maggio 2021 – UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 43 strutture multiplex e 440 schermi, è lieto di comunicare che a partire dal 1° giugno riapriranno i bar all’interno delle multisala aperte al pubblico. Questa novità consentirà a tutti i clienti di poter di nuovo acquistare e consumare cibo e bevande durante la visione dei film. UCI dà finalmente così il bentornato al suo amatissimo Pop Corn e comunica una fantastica promozione: il 1° giugno, acquistando un Bucket di Pop Corn Grande, sarà possibile ricaricarlo illimitatamente durante l’arco di tutta la giornata.

A giugno ci saranno anche ulteriori riaperture dei cinema del Circuito. In particolare, il 2 giugno riaprirà al pubblico la multisala UCI Showville Bari e dal 3 giugno la multisala UCI Perugia.

È possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas e sul sito www.ucicinemas.it con il vantaggio di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisala aderenti e tramite call center (892.960). Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia.

Ricordiamo che sono già state riaperte al pubblico le seguenti multisala: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca, UCI Casoria, UCI Como, UCI Curno, UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara Genova, UCI Fiume Veneto, UCI Gioia del Colle, UCI Lissone, UCI Marcianise, UCI Meridiana Bologna, UCI Certosa Milano, UCI Milanofiori, UCI Molfetta, UCI Orio, UCI Palermo, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romaest, UCI Romagna, UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Luxe Palladio Vicenza, UCI Luxe Marcon Venezia, UCI Luxe Maximo, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Catania, UCI Parco Leonardo, UCI Cagliari e UCI Gualtieri.

UCI Cinemas coglie questa occasione per dare nuovamente il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo lungo periodo difficile.