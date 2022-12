Twisters, il sequel del film del cult del 1996, vedrà la luce nell’estate del 2024

Twisters ha una data di uscita. L’atteso sequel del disaster movie Twister del 1996, le cui riprese dovrebbero iniziare già alla prossima primavera, uscirà nelle sale il 19 luglio 2024.

I dettagli della trama di Twisters sono ancora avvolti nel mistero. Non è ancora chiaro come il sequel potrà collegarsi alla pellicola originale, nonostante la Universal descriva la produzione come “un nuovo capitolo del film del 1996”.

Il film, co-finanziato da Amblin Entertainment di Steven Spielberg, Universal Pictures e Warner Bros, sarà diretto da Lee Isaac Chung (Minari), la sceneggiatura sarà ad opera di Mark L. Smith, mentre Frank Marshall produrrà il film attraverso la sua Kennedy/Marshal.

Ricordiamo che il cult del 1996 fu un enorme successo, incassando circa 500 milioni di dollari al botteghino, grazie soprattutto agli effetti speciali considerati rivoluzionari per l’epoca, tanto da far guadagnare al film una nomination all’Oscar per i migliori effetti visivi e sonori.

Fonte: Variety