In occasione dell’evento odierno noto come TUDUM, il colosso Netflix ha diffuso in rete una nuova clip da Red Notice, il nuovo action movie diretto da Rawson Marshall Thurber.

Atteso per il budget da capogiro, il più alto mai utilizzato da Netflix per una produzione originale, ma anche per il trio del cast formato da Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot, l’action movie Red Notice si è mostrato ancora una volta al popolo della rete con una clip super esplosiva che vi proponiamo in questo nostro aggiornamento. La clip è presente in fondo alla pagina.

RED NOTICE

PRODUZIONE: In cabina di regia Rawson Marshall Thurber. Il film è una co-produzione Netflix. Tra i produttori Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Il film conterà su un budget colossale da 130 milioni di dollari. CAST: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. DISTRIBUZIONE: Su Netflix a partire dal 12 novembre 2021.

TRAMA: Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.

Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal #TUDUM) pic.twitter.com/yP64q1ROVv — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021