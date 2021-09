Direttamente dal TUDUM, l’evento andato in scena oggi su Youtube, il colosso Netflix ha diffuso un nuovo breve teaser trailer dalla quarta stagione di Stranger Things.

Il teaser trailer mostra i protagonisti di Hawkins alle prese con alcuni eventi accaduti dopo il termine della terza stagione, con la misteriosa Creel House, una “casa stregata” i cui misteri verranno svelati proprio nei nuovi episodi, a far da sfondo. Trovate il teaser trailer in fondo alla pagina.

STRANGER THINGS

PRODUZIONE: Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Le riprese sono sono state interrotte a marzo a causa dell’emergenza Covid-19. CAST: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye e Nikola Djuricko, Robert Englund. DISTRIBUZIONE: La quarta stagione arriverà su Netflix.

TRAMA SERIE: Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

Qualcuno vuole dare un’occhiatina a uno dei luoghi della stagione 4 di Stranger Things? Benvenuti a casa Creel. #TUDUM pic.twitter.com/fZZ5wfdl0K — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021