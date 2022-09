Tra i programmi presenti al TUDUM 2022 non poteva mancare la serie Manifest, giunta oramai alla sua quarta ed ultima stagione.

Durante l’evento è stato infatti presentato il trailer ufficiale della serie salvata da Netflix a furor di popolo dopo la cancellazione ad opera di NBC. Ecco di seguito il trailer:

In esclusiva per il #TUDUM il trailer della quarta e ultima stagione di Manifest. Prossimamente su Netflix. pic.twitter.com/5xCLof2CXW — Netflix Italia (@NetflixIT) September 24, 2022

La serie tv Manifest è stata creata da Jeff Rake. Nel cast Josh Dallas, Melissa Roxburgh, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur e Matt Long. Le prime tre stagioni sono state distribuite su NBC, la cancellazione ha poi portato l’ultima stagione sotto il marchio Netflix.

Sinossi Serie: Quando il volo 828 della Montego Air dalla Giamaica a New York City atterra dopo un viaggio turbolento, ma di routine, i 191 passeggeri dell’aereo e il suo equipaggio apprendono che, mentre sono passate solo poche ore per loro, il resto del mondo li ha considerati dispersi – e presunti morti – per oltre cinque anni e mezzo. La seconda stagione metterà al centro del racconto il gruppo chiamato X’ers, convinto che i passeggeri siano una minaccia per la società.

La quarta stagione è ambientata due anni dopo il brutale omicidio di Grace. Ognuno dei membri della famiglia è scosso e in preda al caos mentre un Ben devastato continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato dal dolore, Ben si dimette dal suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela da sola – un’impresa quasi impossibile, dato che ogni mossa dei passeggeri è ora monitorata da un registro governativo. Mentre la data della morte si avvicina e i passeggeri cercano disperatamente una via di sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacchetto per Cal che cambia tutto ciò che sanno sul volo 828 e si rivelerà la chiave per svelare il segreto delle Chiamate in questo viaggio avvincente, sconvolgente e profondamente emotivo.