La terza stagione di Bridgerton ha avuto un suo personalissimo spazio durante l’edizione 2022 dell’evento Netflix noto come TUDUM.

Nicola Coughlan non è una che sa tenere dei segreti, proprio come il personaggio che interpreta nella serie, e fa dare un’occhiata al primo articolo di Lady Whistledown sulla terza stagione. Nel breve video il cast regala alcune primissime indiscrezioni sulle nuove puntate in arrivo su Netflix prossimamente.

BRIDGERTON

Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato da Chris Van Dusen e prodotto dalla Shondaland di Shonda Rhimes.

NEL CAST Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Rupert Evans e Harriet Cains.

La terza stagione prossimamente su Netflix.