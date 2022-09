Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso in queste ore il programma completo dell’edizione 2022 di TUDUM, l’evento virtuale dedicato ai tanti appassionati di cinema, serie tv e videogames.

L’evento, al cui interno i fan avranno l’occasione di vedere in anteprima novità esclusive, trailer, clip e annunci speciali di oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo, in compagnia di più di 200 star di Netflix, sarà di scena sabato 24 settembre. Per seguire la diretta i fan potranno connettersi e seguire l’evento su tutti i canali YouTube di Netflix.

SERIE TV Henry Cavill ha delle notizie entusiasmanti per la terza stagione di THE WITCHER, più un dietro le quinte con Anya Chalotra e Freya Allan. THE WITCHER: BLOOD ORIGIN – Michelle Yeoh, Sophia Brown e Laurence O’Fuarain rivelano alcune divertenti curiosità per presentare la serie. LUPIN sta tornando, con una clip esclusiva della Parte 3 con Omar Sy. Il cast di 1899 rivela un segreto ben custodito sulla nuova serie mystery-thriller dai creatori di DARK. Alex Pina e Pedro Alonso parlano per la prima volta di BERLIN , lo spin-off in arrivo del franchise de LA CASA DI CARTA. I fan assisteranno ad un’anteprima fumante di ciò che succederà nella stagione 6 di ELITE . Le star di BRIDGERTON S3 stuzzicano la curiosità dei fan. Conosciamo India Amarteifio, l’attrice che interpreta la regina nella nuova serie QUEEN CHARLOTTE , con un intervento dalla creatrice e scrittrice Shonda Rhimes , che condividerà un primo sguardo all’attesissima serie. Il cast di STRANGER THINGS risponde a domande e curiosità dei fan, e condivide dei blooper e video inediti sulle riprese della quarta stagione. Jenna Ortega , che interpreterà l’amata Mercoledì Addams nella nuova serie MERCOLEDÌ , condivide una clip esclusiva. THE WATCHER di Ryan Murphy vede debuttare il suo primo trailer e annuncia la data della premiere per l’inquietante miniserie mystery con Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Mia Farrow e molti altri. Il cast di TENEBRE E OSSA condivide uno sguardo in esclusiva alla seconda stagione. I membri di THE UMBRELLA ACADEMY guardano le divertentissime scene tagliate delle riprese. Con la partecipazione straordinaria dei membri del cast di HEARTSTOPPER, SQUID GAME, OUTER BANKS, BRIDGERTON S3 e molte altre serie!



FILM Gal Gadot rivela il dietro le quinte del suo film Netflix, HEART OF STONE , con Jamie Doran e Alia Bhatt . Rian Johnson presenta una clip esclusiva dal film GLASS ONION: KNIVES OUT 2 . Jason Momoa parla del suo ruolo nel film SLUMBERLAND – NEL MONDO DEI SOGNI e condivide una clip esclusiva. Reese Witherspoon e Ashton Kutcher annunciano la data di uscita della loro prossima commedia romantica su Netflix, DA ME O DA TE . Per PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO , il co-regista ci porta dietro le quinte del nuovo film di animazione. Uno primo sguardo esclusivo a THE MOTHER , il film con Jennifer Lopez . Millie Bobby Brown presenta il trailer di ENOLA HOLMES 2 . Jamie Foxx condivide in esclusiva un primo sguardo al suo prossimo film THEY CLONED TYRONE . Clara Galle e Julio Peña sono tornati con nuovi personaggi di cui vi innamorerete in A TRAVÉS DEL MAR , sequel di DALLA MIA FINESTRA. Con la partecipazione straordinaria dei membri del cast di THE OLD GUARD 2, EXTRACTION 2, THE SCHOOL FOR GOOD & EVIL .



… E MOLTO ALTRO Netflix Games: Jamie Foxx condivide un primo sguardo a OXENFREE: Netflix edition.



TUDUM coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo: