Festa del Cinema di Roma: tutti i film della 17ma edizione

Questa mattina é stata presentata la 17ma edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. Un festival plurale, una grande festa per Roma.

Nel corso delle edizioni della Festa del Cinema di Roma ci si è domandati sull’identità di questa rassegna priva di concorso ma con l’anima cinefila al 100%. Per l’edizione 2022 torna il concorso alla Festa, ma con una veste differente rispetto alle altre rassegne internazionali cinematografiche.

Dal 2022, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Infatti, rispetto alle ultime edizioni, quest’anno sarà introdotto un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani.

Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre sezioni non competitive:

Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie ai videoclip, dai film alla videoarte;

in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico;

una sezione specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali;

Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema e Retrospettiva presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema.

Siamo un festival plurale, una grande festa per Roma. Siamo andati a cercare un cinema indipendente che forse domani vedrà i suoi protagonisti tra i nomi dei grandi festival. Un festival non solo di proiezioni ma anche di incontri. Una Festa per chi pensa che il cinema sia arte del presente e del futuro. Mi piace pensare che contribuisca alla riscossa del cinema in sala. Gian Luca Farinelli, Presidente della Festa del Cinema di Roma

Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà un programma di eventi nella Capitale. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo la sua programmazione con una rassegna di film dedicati al pubblico youg adult.

I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e Premio speciale della , a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Sono inoltre previsti due riconoscimenti trasversali: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia e il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione del Premio del Pubblico FS.

Di seguito, vi presentiamo i film del Concorso Progessive Cinema.

Festa del Cinema di Roma: i film in concorso