Trovati i registi per il reboot della saga Scream

La saga horror Scream muove finalmente i primi fondamentali passi verso l'operazione reboot tanto sponsorizzata a fine anno da Spyglass Media Group.

Questa notte il The Hollywood Reporter ha confermato che ad occuparsi della regia del reboot saranno Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i due registi del successo horror Finchè morte non ci separi. Al momento non è chiaro se lo storico sceneggiatore della saga "Kevin Williamson" farà parte del team creativo.

Matthew Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villela figureranno anche come produttori esecutivi. Alle spalle del progetto ci sarà ovviamente Spyglass Media Group, nuova società proprietaria dei diritti di sfruttamento della celebre saga creata da Wes Craven.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Mtv ha realizzato di recente una serie tv senza però ottenere il giusto seguito da parte dei fan, lo show è stato difatti riavviato dopo sole due stagioni.