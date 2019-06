Il network FX ha finalmente annunciato il nome della nuova showrunner legata alla serie tv Y: The Last Man, sarà quello di Eliza Clark.

Variety ha confermato che FX ha scelto Eliza Clark per dare il via ad una riscrittura completa della sceneggiatura dell’episodio pilota, come noto in precedenza affidata alle mani di Michael Green e Aida Mashaka Croal. I due sceneggiatori hanno abbandonato il progetto lo scorso aprile.

La showrunner dello show sarà Eliza Clark. Il pilot è stato invece affidato alla regia di Melina Matsoukas. La sceneggiatura sarà firmata dalla stessa Eliza Clark.

Il fumetto originale firmato da Brian K. Vaughan e Pia Guerra è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un evento cataclismatico ha decimato ogni mammifero di sesso maschile, con l’esclusione di un unico uomo. L’ordine che si è stabilito nel nuovo mondo è così in mano alle donne. Il fumetto è edito da Vertigo.

Il cast di Y sarà composto da Diane Lane (L’Uomo d’Acciaio), Barry Keoghan (Dunkirk), Imogen Poots (Green Room), Lashana Lynch (Captain Marvel), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Hell or High Water), Amber Tamblyn (Due uomini e mezzo).