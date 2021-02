Il franchise legato ai mitici Transformers continua ad essere al centro dell’attenzione in quel di Hollywood, ma non soltanto riguardo la tanto criticata versione in live-action.

SuperHeroHype questa sera ha confermato che Nickelodeon ha chiuso un accordo con Entertainment One di Hasbro che porterà alla realizzazione di una nuova serie animata. La serie sarà incentrata su una nuova famiglia di Transformers il cui obiettivo sarà quello di trovare il proprio posto tra Autobot, Decepticon e umani, e conterà ben 26 episodi da mezz’ora circa.

Attualmente non esiste un titolo ufficiale per la nuova serie, ma la fonte ha riferito che Ant Ward figurerà come produttore esecutivo insieme a Nicole Dubuc, mentre Dale Malinowski sarà lo showrunner. La messa in onda sarà al momento solo destinata al mercato americano.

Ma non finisce di certo qui. SHH ha rivelato che Netflix sta sviluppando una nuova serie animata Transformers: BotBots. In questo caso la serie si baserà sulla linea di giocattoli BotBots di Hasbro, con i piccoli robot basati su articoli per la casa. I 20 episodi annunciati vedrà Kevin Burke e Chris Wyatt come produttori esecutivi e showrunner.

Per entrambe le nuove serie non ci sono dettagli riguardo il rilascio delle due serie animate.