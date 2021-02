Amazon svilupperà una serie spin-off di G.I. Joe

Amazon Studios è pronto a tuffarsi nell’universo G.I. Joe, e lo farà attraverso lo sviluppo di una serie spin-off.

Secondo il The Hollywood Reporter il colosso Amazon co-produrrà la serie in compagnia di Entertainment One di Hasbro, con Erik Oleson (Carnival Row, Daredevil) ingaggiato per il ruolo di sceneggiatore e showrunner. Paramount TV Studios e Skydance Tv saranno parte del team di produzione.

La serie sarà incentrata su Lady Jaye, un agente segreto già portanto sul grande schermo da Adrianne Palicki nel film del 2013 “G.I. Joe: La Vendetta“. Ovviamente è facile immaginare che si procederà ad un re-casting per il ruolo.

La fonte specifica, infine, che la serie avrà un collegamento a Snake Eyes: G.I. Joe Origins, prossimo capitolo cinematografico della saga in uscita nel corso del 2021.