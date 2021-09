Il trailer di Warning, il thriller sci-fi con Thomas Jane

Oggi, grazie alla nostra rubrica sci-fi World, vogliamo proporre il trailer di Warning, thriller di fantascienza Lionsgate con protagonista Thomas Jane (The Expanse).

Warning è ambientato in un futuro in cui – come oramai di prassi – gli abitanti della Terra, a causa dei cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale, hanno cambiato le loro abitudini, e dove la tecnologia si affida sempre più alle intelligenze artificiali.

Questa la sinossi ufficiale: Ambientato in un futuro non troppo lontano, questo intenso thriller fantascientifico esplora le ripercussioni che l’umanità deve affrontare quando la sua tecnologia onnisciente diventa un sostituto del contatto umano. Ma la vita inizia a sgretolarsi quando una tempesta globale fa andare in tilt l’elettronica, portando a conseguenze terrificanti e mortali.

Il film è diretto dalla regista di video musicali Agata Alexander e scritto dalla stessa regista insieme a Rob Michaelson e Jason Kaye, nel cast oltre a Thomas Jane, trovano spazio Alex Pettyfer, Alice Eve, Annabelle Wallis, Patrick Schwarzenegger e Rupert Everett.

Warning sarà distribuito in alcune sale USA e in Versione Digitale a partire dal 22 ottobre prossimo, non si hanno ancora notizie riguardo la sua distribuzione nel nostro Paese.