Medusa Film ha rilasciato il primo esilarante trailer di TuttAPPosto, la commedia diretta da Gianni Costantino, prodotta da Attilio De Razza.

La commedia di Costantino porterà sul grande schermo una divertente storia legata ad esami universitari venduti, raccomandazioni facili, ed un APP che sembra poter racchiudere vizi e difetti di tutti i professori.

Nel cast made in Italy spazio per Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Silvana Fallisi, Maurizio Marchetti, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Paolo Sassanelli, e Monica Guerritore.

La sinossi invece recita quanto segue:

“Tuttapposto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore, interpretato da Luca Zingaretti. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un' App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.