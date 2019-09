James Vs His Future Self è una commedia fantascientifica in cui i paradossi temporali sono parte integrante della trama.

Il film è stato diretto da Jeremy LaLonde e scritto dallo stesso LaLonde insieme a Jonas Chernick, quest'ultimo è anche interprete principale e produttore della pellicola.

La trama, come già anticipato, è incentrata sui viaggi del tempo che un anziano scienziato, interpretato da Daniel Stern, effettuerà per tornare nel passato ed incontrare se stesso. L'anziano scienziato cercherà di evitare che il suo alter ego più giovane possa commettere gli stessi errori che ha fatto, per istradarlo su una diversa condotta di vita.

James Vs His Future Self sarà proiettato in Canada, al Calgary International Film Festival il 24 e 26 settembre prossimo.

Nel cast, oltre ai due protagonisti Jonas Chernick e Daniel Stern, troviamo anche Cleopatra Coleman, Frances Conroy e Tara Spencer-Nairn.

Non si hanno notizie dell'eventuale distribuzione in italia di questa divertente pellicola.