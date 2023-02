Il trailer della stagione finale di L’Attacco dei Giganti

Il prossimo 3 marzo sarà disponibile la prima delle due parti che comporranno l’ultimo atto di L’Attacco dei Giganti, a tal proposito Studio Mappa ha condiviso quest’oggi il trailer completo.

Come oramai noto – e tra l’altro ufficializzato dal trailer – l’ultimo atto di L’Attacco dei Giganti è stato suddiviso a sua volta in due parti, la prima proprio 3 marzo. Ricordiamo, a tal proposito, che l’ultima tornata episodica dell’anime si era conclusa con l’episodio numero 130 (su 139).

L’ANIME

Il manga originale “Attack on Titan“, firmato da Hajime Isayama, ha esordito nel 2009 grazie alla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera.

Le ambientazioni dark-fantasy di L’attacco dei Giganti hanno raggiunto il cuore degli appassionati di genere in breve tempo ritagliandosi l’etichetta di cult. Successivamente al successo del manga sono state realizzate serie anime, la cui ultima stagione è fulcro di questa notizia, e film in live-action made in Japan. Nel 2018 è stata invece la Warner Bros a comunicare l’intenzione di affidare ad Andy Muschietti la regia dell’adattamento hollywoodiano, da allora però le notizie sono da ritenere frammentarie.

Attualmente è possibile trovare le prime tre stagioni della serie anime, con le prime due parti della stagione 4, i 3 film d’animazione ed il primo blocco episodico della quarta stagione su Netflix, ma anche su Prime Video.

IL TRAILER