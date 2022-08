Posted on

I Marvel Studios hanno diffuso in rete alcune nuove foto da She-Hulk: Attorney at Law, la futura serie Disney+ dedicata alla famosa cugina di Hulk. Le immagini in questione mostrano Tatiana Maslany nei panni della protagonista, ma anche Jameela Jamil in quelli della villain Titania e Mark Ruffalo come Hulk. Trovate le immagini nella galleria