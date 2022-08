I Marvel Studios hanno condiviso via social tre nuovi poster da She-Hulk: Attorney at Law, la nuovissima serie in arrivo su Disney+.

Ad una settimana esatta dal lancio sulla celebre piattaforma digitale, facciamo oggi conoscenza con il “girl power” che sarà presente all’interno della storyline di She-Hulk: Attorney at Law. Nel particolare nei coloratissimi characters poster spazio per la stessa She-Hulk, Nikki e Tatiana. Ricordiamo che la serie proporrà il ritorno nel Marvel Cinematic Universe di un personaggio amatissimo dai fan come Matt Murdock aka Daredevil, chiaramente ancora una volta interpretato da Charlie Cox.

Ecco i poster:

She-Hulk. Nikki. Titania. Le conoscerete tra una settimana.

Marvel Studios' #SheHulk: Attorney at Law, una serie originale disponibile dal 18 agosto solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/GjvHWlZz3Y — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) August 11, 2022

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW

La serie è stata diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. Su Disney+ il lancio è previsto per il 18 agosto 2022.

NEL CAST Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry, Charlie Cox.

TRAMA: La serie segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.