Da pochissimo online il trailer e la locandina della seconda stagione di See, la serie post-apocalittica firmata Apple TV+ con Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard tra i protagonisti.



Giova ricordare che la prima stagione di See, disponibile in streaming su Apple TV+, è ambientata in un futuro distopico in cui gli esseri umani, tornati ad una esistenza primitiva e brutale, hanno perso il senso della vista. La sua seconda stagione, composta da 8 episodi, seguirà Baba Voss, interpretato da Jason Momoa, nella sua lotta per riunire e proteggere la propria famiglia mentre incombe minacciosa la guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana. Nonostante gli sforzi di Baba Voss, sua moglie e i suoi figli vengono portati in prima linea nel conflitto. Qui verranno notati dal fratello Edo Voss, interpretato da Dave Bautista, diventato un potente e astuto generale trivantiano, il cui odio verso il proprio fratello metterà ancora più in pericolo i familiari di Baba.

See 2

See 2 è Prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content. fungono da produttori esecutivi Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, quest’ultimo ricopre anche il ruolo di showrunner.

Nel cast, oltre a Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard, ritroviamo Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett e Tamara Tunie.

See 2 sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 27 agosto prossimo, con cadenza settimanale.

Ecco il trailer della seconda stagione di See, la serie Apple TV+ con Jason Momoa 1