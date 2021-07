Il primo avvincente trailer di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott

Questa mattina la apriamo col primo avvincente trailer di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott ispirato alla sconvolgente vita della famiglia Gucci.

L’annuncio del rilascio del trailer era stato anticipato in qualche modo attraverso il lancio dei characters poster attraverso i canali social dei protagonisti (li trovate a questo indirizzo). Il rilascio del trailer è stato accompagnato, inoltre, dalla data della premiere al cinema che, a questo punto, vedrà la luce il prossimo dicembre. Questa è la breve sinossi diffusa da Eagle Pictures:

“House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.”

HOUSE OF GUCCI

PRODUZIONE: Le riprese di House of Gucci, film prodotto dalla MGM, hanno vissuto alcune ambientazioni italiane tra cui Roma, la Valle D’Aosta, Milano, Firenze e il Lago di Como. La regia è stata a cura di Ridley Scott. La sceneggiatura è stata adattata da uno script di Roberto Bentivegna, basato a sua volta sul libro di Sara Gay Forden intitolato “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“. Scott produce il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free. CAST: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane da dicembre 2021.

“Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta.”