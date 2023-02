Il trailer della seconda stagione della serie Perry Mason

HBO Max ha condiviso in rete il trailer della seconda stagione di Perry Mason, la serie liberamente ispirata ai romanzi di Erle Stanley Gardner.

I nuovi episodi saranno trasmessi negli USA – via HBO e HBO Max – a partire dal 6 marzo, e vedrà il protagonista alle prese con il brutale omicidio di una famiglia, avvenuto mesi dopo la fine del caso Dodson. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

PERRY MASON

La serie è tratta dall’omonimo romanzo firmato da Erle Stanley Gardner. Rolin Jones e Ron Fitzgerald sono sceneggiatori, showrunner e produttori in collaborazione con Robert Downey Jr, Susan Downey, Amanda Burrell e Matthew Rhys. NEL CAST Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Gayle Rankin e Lili Taylor.

TRAMA: La serie sarà ambientata nella Los Angeles del 1931, con il personaggio creato da Erle Stanley Gardner alle prese con i traumi legati alle sue esperienze di guerra vissute in Francia e a un matrimonio andato in mille pezzi. La situazione cambia però quando Perry Mason si ritroverà alle prese con un caso che lo mette alla prova, portandolo a cercare la verità in una città divisa e indirizzandolo verso una possibile redenzione.

IL TRAILER DELLA SECONDA STAGIONE