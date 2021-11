Netflix ha da poco diffuso il primo trailer relativo alla seconda stagione di Emily in Paris, la fortunata serie con protagonista la bravissima Lily Collins.

La messa in onda dei nuovi episodi di Emily in Paris è prevista dal 22 dicembre. Negli episodi della seconda stagione Emily dovrà fare i conti con le conseguenze degli eventi vissuti nella stagione precedente, e nel frattempo godersi il suo anno a Parigi, seguendo il proprio cuore. Per dare una lettura alla nostra recensione della prima stagione, visitate questo indirizzo.

EMILY IN PARIS

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Darren Star. CAST: Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park, Kate Walsh. Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard, mentre William Abadie che interpreta Antoine Lambert, uno dei clienti di Emily, è stato promosso a presenza regolare. DISTRIBUZIONE: La seconda stagione dal 22 dicembre 2021 su Netflix.

TRAMA: Quando la compagnia di Emily, responsabile marketing a Chicago, acquisisce un’azienda a Parigi, la giovane donna viene mandata nella capitale francese per rinnovarne l’immagine social. La sua nuova vita in Francia si rivelerà ricca di avventure.