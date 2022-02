Netflix ha da poco diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Bridgerton, la serie di successo tratta dai romanzi di Julia Quinn.

I nuovi episodi dell’attesa serie saranno disponibili sul catalogo Netflix a partire dal 25 marzo 2022, e produrrano sul piccolo schermo la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e la sua ricerca dell’amore. In fondo alla pagina, con il trailer, è possibile apprezzare anche il poster. Questa è la sinossi della seconda stagione:

“Dalla creatività di Shondaland e dell’ideatore Chris Van Dusen, la seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – il vero amore non è in cima alle sue priorità – e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi.”

BRIDGERTON

PRODUZIONE: Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato da Chris Van Dusen e prodotto dalla Shondaland di Shonda Rhimes. CAST: Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Rupert Evans e Harriet Cains.