Il trailer di Moon Crash, la risposta della The Asylum al disaster movie di Roland Emmerich

Moonfall è da poco uscito nelle sale USA e già quelli della The Asylum hanno lanciato Moon Crash, la loro risposta al disaster movie di Roland Emmerich.

Moon Crash è un trash movie a basso budget realizzato dagli “esperti in spazzatura” quali sono quelli della The Asylum, casa cinematografica da cui è nata la famosissima Serie di film Sharknado, una saga questa talmente brutta da essere stata definita come un cult di genere.

Il film racconta di una compagnia mineraria globale che unisce le sue forze con una grande agenzia spaziale, ciò allo scopo di estrarre materie prime sulla Luna. Purtroppo tutto va storto e, durante una trivellazione, un enorme parte della Luna si stacca e, a causa della debole attrazione lunare, è destinato a perdersi nello spazio per poi essere attratto dalla gravità terrestre. Una conseguente pioggia di meteoriti minaccia quindi il nostro pianeta, compresa un’enorme meteora che potrebbe annientare totalmente la vita sulla Terra.

Moon Crash è stato diretto da Noah Luke su una sceneggiatura scritta dai veterani trash Lauren Pritchard e Joe Roche. Nel cast Jeremy London, Jamison Jones e Tyler Christopher.

Moon Crash è disponibile negli USA in VOD già a partire dal 1° febbraio, non si ha ancora una data dell’eventuale sua distribuzione anche qui Italia.