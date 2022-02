Il trailer di Project Gemini, l’inquietante sci fi made in Russia

Come i nostri lettori più affezionati sapranno, il nostro sito è sempre stato molto attento alla cinematografia fantascientifica russa e, a tal proposito, dopo avervi proposto film quali Attraction, Attraction 2, Coma, Sputnik, oggi vogliamo presentarvi Project Gemini (Звёздный разум) attraverso la visione del suo full trailer e dei suoi due poster.

Project Gemini, almeno secondo le premesse, sembrerebbe essere un interessante thriller sci fi ambientato nello spazio di produzione russa, ma girato interamente in lingua inglese. Le riprese sono state fatte a Mosca e in diverse zone della Russia e del Kazakistan.

Ambientato in un futuro abbastanza lontano, il film segue le vicende di una missione spaziale inviata in un lontano pianeta, al fine di poterlo terraformare e colonizzare, questa la sinossi. Dopo secoli di distruzione delle risorse naturali della Terra, l’umanità finalmente affronta la triste realtà che il suo ultimo tentativo di sopravvivenza potrebbe richiedere la creazione di un mondo completamente nuovo nello spazio. Viene rapidamente formata una spedizione internazionale per trovare un nuovo pianeta adatto, ma quando i loro piani vanno male, l’equipaggio viene improvvisamente bloccato senza alimentazione su uno strano pianeta. Sfortunatamente, impareranno presto che qualcosa di veramente inimmaginabile è là fuori a guardare, in agguato per gli incauti esploratori umani.

Project Gemini è stato diretto dall’esordiente Serik Beyseu, su una sceneggiatura scritta a 4 mani da Natalia Lebedeva e Dmitrij Zigalov. Nel cast Egor Koreshkov nei panni del protagonista, inoltre spazio per Dmitry Frid ,Nikita Dyuvbanov, Lisa Martinez, Kostya Samoukov, Petr Romanov e Viktor Potapeshkin.

Project Gemini è uscito nei cinema russi il 6 gennaio scorso. Negli USA verrà distribuito direttamente in VOD/Blu-Ray il prossimo 15 marzo. Non si hanno ancora notizie sull’eventuale distribuzione del film anche qui in Italia.