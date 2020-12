Netflix ha finalmente svelato il suo Lupin. Quest’oggi il colosso digitale ha rilasciato il trailer della serie in live-action con Omar Sy.

Con il trailer, Netflix ha anche diffuso il poster, alcune foto dal backstage ed un comunicato ufficiale con tanto di sinossi, cast e dichiarazione del protagonista Omar Sy.

La nuova serie francese originale Netflix con protagonista Omar Sy

Solo su Netflix dall’8 gennaio 2021

Netflix rilascia oggi il trailer, la locandina e le prime immagini di Lupin, la nuova serie francese originale Netflix con protagonista Omar Sy. La serie sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dall’8 gennaio 2021.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi.

La serie è stata prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).

La serie sarà un nuovo adattamento delle avventure del celebre ladro gentiluomo nato dalla penna dello scrittore Maurice Leblanc. Al momento dell’annuncio, Omar Sy aveva così commentato:

Sono felice di interpretare un personaggio carismatico come Arsène Lupin in questo adattamento moderno e inaspettato. Far parte di Netflix, che ha già ospitato così tanti progetti di qualità e di ogni genere, e che mi fa sempre piacere scoprire, è una grande ispirazione per me.

TRAILER, POSTER E FOTO