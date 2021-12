Trailer e poster da L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, il cartoon in arrivo su Disney+

Walt Disney Company Italia ha diffuso oggi il primo trailer italiano di L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck, nuovo capitolo della celebre saga animata realizzato in esclusiva per Disney+.

Il nuovo capitolo della famosa saga animata porterà sugli schermi di Disney+ le bizzarre avventure di Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri. Il lancio ufficiale esclusivo sulla piattaforma digitale è atteso per il 25 marzo 2022.

Con il trailer, la Disney ha anche diffuso il coloratissimo poster ed un comunicato stampa che vi proponiamo qui di seguito:

IL NUOVO FILM D’ANIMAZIONE

L’ERA GLACIALE: LE AVVENTURE DI BUCK

ARRIVERÀ IL 25 MARZO IN ESCLUSIVA SU DISNEY+

21 dicembre 2021 – Disney+ ha annunciato che L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, il nuovo capitolo della famosa franchise di successo, arriverà in Italia il 25 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Questo nuovo film d’animazione avrà per protagonista Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri. Il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.