Il trailer di La Sirenetta diffuso durante gli Oscar 2023

La Disney lo aveva promesso, ed in effetti il trailer ufficiale della versione live-action di La Sirenetta è stato diffuso durante gli Oscar 2023.

Non solo premi, quindi, durante la notte più amata dagli appassionati di cinema. Il trailer ufficiale di La Sirenetta (in originale The Little Mermaid) si è palesato mostrandosi questa notte in tutto il suo splendore, offrendo una volta in più Halle Bailey nei panni di una straordinaria Ariel, alla faccia delle polemiche razziali.

IL TRAILER

LA SIRENETTA

La regia è stata curata da Rob Marshall. La sceneggiatura è stata invece firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns). NEL CAST Halle Bailey interpreta la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

Al Cinema dal 23 maggio 2023.