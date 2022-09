Posted on

Adler Entertainment ha diffuso in rete poster e trailer italiano di The Informer – Tre Secondi per Sopravvivere, il film con Joel Kinnaman. Oltre al prossimo interprete di Rick Flagg nel cinecomic DC dal titolo The Suicide Squad, il cast del film diretto da Andrea Di Stefano conterà i nomi di Clive Owen, Rosamund Pike,