Netflix ha da poco diffuso il trailer della stagione conclusiva di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la serie tratta dai fumetti Archie Comics.

Il lancio sul catalogo Netflix degli ultimi episodi è fissato per il 31 dicembre di quest’anno, a tal proposito ricordiamo che la serie è stata cancellata da Netflix. Qui di seguito è possibile dare una lettura alla descrizione ufficiale dell’ultima stagione.

Nel corso degli otto episodi della Parte 4, I terrori di Eldritch scenderanno su Greendale. La congrega deve combattere ogni terrificante minaccia una per una (The Weird, The Returned, The Darkness, solo per citarne alcune), tutte portando a… The Void, che è la fine di tutte le cose. Mentre le streghe fanno la guerra, con l’aiuto del Fright Club, Nick inizia a guadagnarsi lentamente la strada per tornare nel cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

La serie è stata creata da Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, ma anche chief creative officer di Archie Comics.

Oltre a Kiernan Shipka, il cast di Le terrificanti avventure di Sabrina include: Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot e Gavin Leatherwood.

TRAILER