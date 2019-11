Color Out of Space è un film dal sapore fanta-horror diretto da Richard Stanley, con protagonista Nicolas Cage.

La pellicola, costata circa 6 milioni di dollari, è tratta dall'omonimo racconto del 1927 del celebre autore H.P. Lovecraft. Nel cast, oltre a Nicolas Cage toviamo Joely Richardson, Tommy Chong, Elliot Knight, Julian Hilliard e Q’Orianka Kilcher.

Questa la sinossi ufficiale.

E’ una storia di terrore cosmico sui Gardner, una famiglia che si trasferisce in una remota fattoria nel New England rurale per sfuggire al caos del 21° secolo. I suoi membri sono impegnati ad adattarsi alla loro nuova vita quando un meteorite si schianta nel loro cortile. Il misterioso aerolite sembra fondersi nel terreno, infettando sia la terra che le proprietà tipiche dello spazio-tempo con uno strano colore ultraterreno. Con orrore, la famiglia Gardner scopre che questa forza aliena sta gradualmente mutando ogni forma di vita che tocca … compresi loro stessi.

Color Out of Space sarà distribuito nelle sale USA a partire dal 24 gennaio prossimo. Ancora non si hanno notizie riguardanti la sua distribuzione anche qui in Italia.