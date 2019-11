Ieri Netflix ha "festeggiato" lo Stranger Things Day, e nel farlo ha diffuso la prima pagina della sceneggiatura della quarta stagione.

Dall'immagine in questione viene fuori il titolo del primo episodio, ovvero "Chapter One: The Hellfire Club", il che potrebbe essere preso come un riferimento ad un fumetto Marvel Comics, o anche ad una società segreta nell'Inghilterra e Irlanda realmente esistita del 18° secolo.

Il 6 novembre, Stranger Things Day, è da considerare una data speciale, in questi giorno, nel 1983, Will Byers è scomparso a Hawkins, Indiana, dando il là agli eventi della serie Netflix.

We’re starting a club. Wanna join? #StrangerThings4 #StrangerThingsDay Pubblicato da Stranger Things su Mercoledì 6 novembre 2019

Stranger Things (Quarta Stagione)

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer.

Nel cast Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery.

La nuova stagione arriverà su Netflix.