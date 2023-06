Il trailer di Challengers, il film di Luca Guadagnino con Zendaya

Warner Bros ha diffuso in queste ore il trailer di Challengers, il nuovo film diretto da Luca Guadagnanino con protagonista Zendaya.

Il nuovo film del regista italiano si presenta quest’oggi attraverso un primo trailer – anche in italiano – pieno di energia, con una Zendaya in grandissima forma, e non solo a livello sportivo. Come noto, Challengers seguirà il triangolo amoroso tra una tennista di successo, il marito (Mike Faist) e l’ex migliore amico (Josh O’Connor). Qui di seguito la sinossi ufficiale:

“Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.”

Challengers è stato diretto da Luca Guadagnino su una sceneggiatura firmata da Justin Kuritzkes, le musiche sono state composter da Trent Reznor e Atticus Ross, con cui aveva già lavorato in Bones and All. I produttori sono Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home) e Luca Guadagnino, mentre Bernard Bellew è il produttore esecutivo. Nel cast Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.

Il film verrà distribuito nei cinema italiani da settembre, e in quelli americani dal 15 settembre.