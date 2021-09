A seguire il lancio del trailer ufficiale di C’è Qualcuno in Casa Tua, Netflix quest’oggi ha diffuso anche la versione italiana, horror noto in precedenza come There’s Someone Inside Your House.

Tratto dall’omonimo romanzo firmato da Stephanie Perkins, il film nasce da una collaborazione in cabina di produzione tra James Wan (The Conjuring) e Shawn Levy (Stranger Things), con Patrick Brice (Creep 2) impegnato come regista. La trama seguirà un gruppo di studenti delle scuole superiori preso di mira da un misterioso assassino mascherato intento a svelare tutti i segreti più oscuri dei ragazzi.

Nel cast di C’è Qualcuno in Casa Tua ci sarà spazio per Sydney Park, Kayla Heller, Theodore Pellerin e Sarah Dugdale, Il lancio ufficiale del film sul catalogo di Netflix è atteso per il 6 ottobre prossimo. La descrizione ufficiale del film recita quanto segue:

“Dai produttori di Stranger Things e dell’universo di The Conjuring arriva la storia di una studentessa dell’ultimo anno di liceo (Sydney Park) e del resto dei maturandi della sua nuova scuola, presi di mira da un killer mascherato intento a svelare i loro più oscuri segreti al resto del mondo. Tratto dal bestseller del New York Times di Stephanie Perkins. Diretto da Patrick Brice.”