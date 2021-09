Netflix ha rilasciato questa sera il trailer di There’s Someone Inside Your House, il nuovo horror diretto da Patrick Brice (Creep 2), prodotto da James Wan e Shawn Levy.

Il film è liberamente tratto dal romanzo di Stephanie Perkins, esso segue la storia un gruppo di studenti delle scuole superiori che viene preso di mira da un misterioso assassino mascherato intento a svelare tutti i segreti più oscuri dei ragazzi. Nel cast di There’s Someone Inside Your House spazio per Sydney Park, Kayla Heller, Theodore Pellerin e Sarah Dugdale. Come anticipato, in cabina di produzione spazio per James Wan, creatore del franchise horror noto come ConjuringVerse, e Shawn Levy, regista e produttore tra le altre cose della famosa serie Stranger Things.

Il lancio ufficiale del film su Netflix è atteso per il 6 ottobre prossimo, per l’occasione il colosso dello streaming ha diffuso il trailer, ma anche il poster ufficiale. Trovate qui di seguito entrambi i materiali promozionali.