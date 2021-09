Welcome to the Blumhouse: l’inquietante trailer di Bingo Hell

Amazon Studios ha diffuso l’inquitante trailer di Bingo Hell, uno dei nuovi quattro capitoli del franchise horror noto come Welcome to the Blumhouse.

Pronto al debutto su Prime Video dal 1° ottobre (in concomitanza con Black as Night), l’horror Bingo Hell è stato diretto da Gigi Saul Guerrero, su una sceneggiatura firmata da Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero e Perry Blackshear. Nel cast spazio per Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson. Questa di seguito è la sinossi ufficiale diffusa da Prime Video:

Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla in Bingo Hell, un film horror malvagiamente originale con un tocco diabolicamente divertente. Dopo che l’attivista di quartiere over-sessanta Lupita (Adriana Barraza) scopre che l’amata sala bingo della zona è stata rilevata da un misterioso uomo d’affari di nome Mr. Big (Richard Brake), raduna i suoi attempati amici per affrontare l’enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione è l’ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di “Bingo!” un’altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco è il vincitore a prendere tutto.

Prodotti da Jason Blum attraverso la sua Blumhouse Productions, i nuovi film saranno disponibili sulla piattaforma digitale di Amazon a partire dal 1° ottobre (i primi due) e successivamente l’8 dello stesso mese. I titoli dei film sono Bingo Hell, Black as Night, Madres e The Manor.

Black as Night è stato diretto da Maritte Lee Go ed è basato su una sceneggiatura scritta da Sherman Payne. Nel cast troveremo Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle with Craig Tate e Keith David.

Ryan Zaragoza ha diretto Madres. La sceneggiatura è curata da Marcella Ochoa e Mario Miscione. Nel cast troviamo Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo.

Axelle Carolyn, infine, ha scritto e diretto The Manor, il cui cast comprende Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane.